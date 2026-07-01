Трофеи краснокнижных животных у россиянина стали уликами для ФСБ

В Приморье под суд попал мужчина, у которого ФСБ изъяла 33 рога краснокнижного сайгака

В Приморье в суд направили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, у которого ФСБ изъяла коллекцию рогов сайгака, занесенного в Красную книгу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Он обвиняется по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконное хранение частей и производных особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ»). Фигурант заключен под стражу.

По данным правоохранителей, он купил 33 рога сайгака — ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу России — и незаконно хранил их. Силовики нашли и изъяли дериваты сайгака в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в дальневосточном селе Ачан полиция провела обыск у 29-летнего безработного местного жителя, ранее судимого по статьям о краже и расправе. Внутри в мешках хранились фрагменты осетра и калуги — общей массой более 311 килограммов.