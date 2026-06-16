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Силовые структуры
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18:55, 16 июня 2026Силовые структуры

В холодильнике безработного россиянина нашли краснокнижных рыб на миллионы рублей

В Хабаровском крае у рецидивиста изъяли 311 кг осетра и калуги
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

В дальневосточном селе Ачан полиция провела обыск у 29-летнего безработного местного жителя, ранее судимого за кражу и убийство. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Оперативники обнаружили в его жилище холодильную камеру-рефрижератор. Внутри в мешках хранились фрагменты осетра и калуги — общей массой более 311 килограммов.

Вся рыба изъята и помещена на хранение. По предварительной оценке, ущерб, причиненный России незаконным оборотом особо ценных водных биоресурсов, превысил пять миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая продала три краснокнижные рыбы.

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