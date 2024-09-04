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18:42, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка продала через мессенджер три краснокнижных рыбы и попала под статью

В ХМАО возбудили дело на женщину за продажу 3 краснокнижных рыб

Фото: A. Hartl / blickwinkel / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая продала три краснокнижных рыбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 258.1 УК РФ («Незаконные хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, обвиняемая разместила в одном из чатов популярного мессенджера объявление о продаже сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. В результате на объявление откликнулись полицейские. По месту жительства женщины нашли краснокнижную рыбу, приготовленную к продаже. Силовики выяснили, что фигурантка успела продать как минимум три таких рыбы.

Ранее в Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих россиян, которые захотели незаконно перевезти черную икру и осетра.

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      Варвара Митина
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