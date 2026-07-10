Представители США приехали в постсоветскую страну и отправились к границе с Ираном

Инженеры из США приехали в Армению для изучения территории строительства «маршрута Трампа»

Инженеры из США приехали в Армению для изучения территории строительства «маршрута Трампа» (TRIPP; Маршрут Трампа за международный мир и процветание). Об этом пишет посольство США в Ереване на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На прошлой неделе мы тепло приветствовали команду американской инженерно-консультационной фирмы AECOM», — заявили в дипведомстве.

Изучение территории проходило совместно с представителями правительства Армении. В посольстве напомнили, что в будущем на этой территории планируется развитие «железнодорожной и другой инфраструктуры в целях поддержки экономического роста».

Ранее посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что TRIPP не несет угроз для безопасности Ирана. При этом дипломат назвал логичной обеспокоенность Тегерана возможным присутствием США у своих границ.

8 августа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве американского лидера Дональда Трампа подписали декларацию, в которой обязались заключить мирный договор, а также разрешили спор вокруг Зангезурского коридора, где и будет проходить TRIPP. Посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Россия получит свои плюсы от открытия транспортного коридора.