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Бывший СССР
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12:16, 10 июля 2026Бывший СССР

Представители США приехали в постсоветскую страну и отправились к границе с Ираном

Инженеры из США приехали в Армению для изучения территории строительства «маршрута Трампа»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marcin Konsek / Wikimedia

Инженеры из США приехали в Армению для изучения территории строительства «маршрута Трампа» (TRIPP; Маршрут Трампа за международный мир и процветание). Об этом пишет посольство США в Ереване на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На прошлой неделе мы тепло приветствовали команду американской инженерно-консультационной фирмы AECOM», — заявили в дипведомстве.

Изучение территории проходило совместно с представителями правительства Армении. В посольстве напомнили, что в будущем на этой территории планируется развитие «железнодорожной и другой инфраструктуры в целях поддержки экономического роста».

Ранее посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что TRIPP не несет угроз для безопасности Ирана. При этом дипломат назвал логичной обеспокоенность Тегерана возможным присутствием США у своих границ.

8 августа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве американского лидера Дональда Трампа подписали декларацию, в которой обязались заключить мирный договор, а также разрешили спор вокруг Зангезурского коридора, где и будет проходить TRIPP. Посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Россия получит свои плюсы от открытия транспортного коридора.

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