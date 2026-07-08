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14:37, 8 июля 2026Бывший СССР

В Армении высказались об угрозах Ирану из-за «маршрута Трампа»

Посол Ирана в Армении Ширголами: Ереван гарантировал отсутствие угроз из-за проекта TRIPP
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проект TRIPP («маршрут Трампа») не несет угроз для безопасности Ирана. Такое заявление сделал посол Ирана в Армении Халил Ширголами, передает Armenpress в Telegram.

«Правительство Армении заверило, что присутствие США в результате реализации этого проекта не создаст для Ирана никакой угрозы или вызова», — высказался дипломат.

По словам Ширголами, обеспокоенность Тегерана возможным присутствием США у своих границ «вполне логична» и требует четкой реакции со стороны Еревана. Он добавил, что армяно-иранская повестка должна включать механизмы управления рисками, связанными с реализацией так называемого «маршрута Трампа».

В конце лета 2025 года, в частности, лидеры США, Армении и Азербайджана — Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев — также подписали декларацию, которая касается мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Тогда же речь шла и о Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению. Его основной участок уже отдали американскому бизнесу на 99 лет. Именно его и переименовали в честь президента США Дональда Трампа.

Ранее посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев в комментарии «Ленте.ру» отметил, что Россия получит свои плюсы от открытия Зангезурского коридора. Он подчеркнул, что маршрут может открыть для нее возможность прямого железнодорожного сообщения через Нахичеванскую автономную республику Азербайджана с Турцией с выходом к портам Средиземного моря.

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