Момент столкновения пассажирского автобуса с «Газелью» в Москве попал на видео

Столкновение пассажирского автобуса с «Газелью» в Москве засняли на видео

В центре Москвы произошла авария с участием пассажирского автобуса и «Газели». Момент столкновения попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «112».

ДТП произошло на Нижегородской улице в результате грубого нарушения водителем «Газели» ПДД. На записи видно, как он резко подрезает автобус на повороте и сталкивается с ним, после чего автобус резко разворачивается, выезжает на пешеходную часть и врезается в рекламный щит. В результате аварии пострадало 25 человек, все остались живы. В настоящий момент автобус эвакуируют с места происшествия.

Ранее в Воронежской области рейсовый автобус с 28 пассажирами врезался в грузовик. 12 пассажиров госпитализировали.

В Калмыкии лоб в лоб столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Пострадали десять человек, из них двое детей.