Курсант академии МВД Каплан поплатился за снятые на видео унижения однокурсника

Курсанта Нижегородской академии МВД Каплана уволили из органов за «суд» над сокурсником

Курсанта Нижегородской академии МВД по имени Каплан отчислили и уволили из правоохранительных органов за инсценировку судебного процесса над сокурсником. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, все произошло в конце 2025 года. Тогда он вместе с шестью однокурсниками пришел в комнату одного из курсантов и скрутили его, повалили на пол, а потом стали унижать перед камерой. До этого юноша уже вламывался к потерпевшему и требовал вставать, когда в комнату заходят старшие, а после проявления непослушания Каплан устраивал ему дедовщину и избивал.

В результате руководство вуза узнало о произошедшем. Восстановиться в высшее учебное заведение Каплан не смог.

Ранее сообщалось, что Кунцевский суд Москвы раскрыл причину трагедии, произошедшей в «нехорошей квартире» пятиэтажного дома на улице Боженко 1960 года постройки, где отравились газом двое курсантов МВД.

