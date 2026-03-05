Раскрыта причина смерти влюбленных курсантов МВД России в «нехорошей квартире»

Хозяин квартиры в Москве получил 5 лет за отравление газом двоих курсантов МВД

Кунцевский суд Москвы раскрыл причину трагедии, произошедшей в «нехорошей квартире» пятиэтажного дома на улице Боженко 1960 года постройки, ставшей склепом для троих человек. Об этом пишет «МК».

Первое ЧП случилось в 2010 году — тогда угарным газом отравилась супружеская пара. Мужчина перестал дышать, а его жену спасли врачи. После долгого лечения женщина так и не восстановилась, ее признали недееспособной. Ее брат без проверки газового оборудования сдал квартиру в аренду.

В сентябре 2021 года ее сняла 19-летняя девушка — курсант академии МВД, у которой часто гостил ее возлюбленный однокурсник. Однажды их нашли без признаков жизни в ванне, а рядом лежал труп кошки.

Экспертиза показала, что в квартире постепенно скапливался газ, так как на кухне не работала вентиляция, что и стало причиной смерти всех жильцов. Хозяин пытался оправдаться в суде, что не знал правил эксплуатации газового оборудования, тем не менее его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он получил пять лет лишения свободы.