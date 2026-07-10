Россиянка оказалась под угрозой тюрьмы в Турции за замечание 13-летней девочке

Россиянка запретила девочке купаться в буркини в Турции и оказалась под угрозой тюрьмы

Россиянка оказалась под угрозой тюрьмы в Турции за замечание 13-летней местной жительнице, которая хотела искупаться в бассейне в буркини — мусульманской одежде для плавания. Об этом пишет Baza.

По данным источника, 64-летняя управляющая отеля Людмила И. запретила девочке заходить в бассейн, потому что ее купальник его «замарает». Потом женщина все же позволила турчанке окунуться, но предупредила, что это только на один раз.

Подросток рассказала о произошедшем родственникам, и ее отец обратился в полицию. Турецкие стражи правопорядка пришли в отель и забрали россиянку в участок. После допроса ее отпустили, но затем снова задержали и отправили в тюрьму в Аланье. Там соотечественница будет ждать суда.

Ранее британскую туристку бросили в тюрьму с 300 мужчинами в Турции за разбитую дверь душа в отеле. Женщина попыталась скрыться и уехала в аэропорт, но там ее арестовали.