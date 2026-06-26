«Хотела бросить детей в отеле и сбежать». Отпуск с ребенком — это испытание для родителей. Как пережить его и не сойти с ума?

Психолог Ахмадуллин: В отпуске разрешайте детям принимать самостоятельные решения

Без коктейлей у бассейна, вечеринок до утра и возможности выспаться — именно так многие родители проводят отпуск с детьми. Из таких поездок они нередко возвращаются домой еще более уставшими. Вместо долгожданного отдыха — бесконечные капризы, попытки развлечь ребенка, недосып и чувство вины за свое раздражение. Стоит ли оно того и можно ли сделать так, чтобы после поездки не пришлось брать еще один отпуск, разбиралась «Лента.ру».

«В реальности это настоящий ад»

34-летняя Анжелика из Краснодара и ее муж Алексей часто ездят в путешествия за границу с детьми — семилетней дочерью и десятилетним сыном. Россиянка объяснила «Ленте.ру», что малышам нужно с детства показывать разнообразие мира и учить их подстраиваться под разные условия жизни. Этому способствует смена окружения, климата и часовых поясов, считает Анжелика. В будущем такие дети легче адаптируются к любым изменениям и не боятся нового.

На словах звучит все очень полезно, но в реальности это настоящий ад. Особенно если дети совсем маленькие. Это постоянные капризы, истерики, нежелание куда-то идти. Когда мы поехали в Анталью прошлым летом, я была настолько вымотана к концу недели, что хотела бросить их в отеле и сбежать. После такого отпуска мне надо еще минимум два дня отдыха просто для себя, желательно в одиночестве

Анжелика

Вместе с дочерью и сыном Анжелика и Алексей уже посетили Турцию, Египет, ОАЭ, Китай. Опытная путешественница объяснила, что главная проблема таких поездок заключается не в перелетах и детских капризах, а в том, что родители не перестают контролировать ребенка ни на минуту. «Отпуск с детьми — это отдых для детей, а не для взрослых. Ты постоянно в режиме готовности: одеть, накормить, развлечь, дать отдохнуть, договориться. А если ребенок вдруг убежал вперед или исчез из поля зрения в толпе, начинается ужасный стресс», — пожаловалась собеседница.

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Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин считает, что проблема зачастую не в детском поведении, а в том, с какими ожиданиями взрослые отправляются в поездку. Многие заранее представляют спокойный отдых у моря, неспешные прогулки и красивые фотографии. Но для маленького туриста путешествие — это прежде всего стресс: привычный режим нарушается, вокруг незнакомые люди, новая еда, другой климат и множество новых впечатлений. Поэтому капризы в таких условиях — скорее закономерная реакция, чем плохое поведение.

Родители часто едут с двумя несовместимыми ожиданиями: «я наконец отдохну» и «ребенок должен быть счастлив и удобен». А ребенок в дороге, наоборот, выбит из привычного ритма: нарушен режим, незнакомая обстановка, перевозбуждение. Он капризничает не назло — ему просто тяжело. И вот тут родитель, настроившийся расслабиться и отдохнуть на пляже, получает не отдых, а вторую смену. Стресс рождается из зазора между картинкой «отпуск мечты» и реальностью, где маленький человек устал и не умеет это скрыть

Шамиль Ахмадуллин педагог-психолог, сооснователь «Умношколы»

Однако есть и свои плюсы у таких поездок, заверила Анжелика. Она считает, что гораздо интереснее смотреть на мир глазами ребенка, который удивляется всему, что взрослый человек воспринимает как обыденность. Кроме того, в некоторых странах, например, в Турции и Китае, местные жители очень любят детей и уделяют им много внимания.

Дочери было всего четыре года, когда мы приехали в Шанхай. В один из дней я одела ее в белое платье и мы пошли гулять в Сад радости. Все внимание было приковано к ней — у нее голубые глаза, светлые волосы и бледная кожа, она там стала звездой

Анжелика

Как избежать детской истерики

По словам Ахмадуллина, многие конфликты начинаются еще до первой экскурсии. Родители стараются вместить в одну поездку как можно больше впечатлений, забывая, что для малыша даже перелет и заселение в гостиницу уже становятся серьезной эмоциональной и физической нагрузкой.

Поэтому подготовку к путешествию психолог советует начинать еще дома. Вместе с ребенком можно посмотреть фотографии будущего места отдыха, рассказать, где семья будет жить и что увидит во время поездки. Хорошая идея — превратить сборы в игру и предложить маленькому путешественнику самому собрать рюкзак с любимыми вещами. Так он почувствует себя не пассажиром, а полноценным участником поездки.

Еще один способ снизить количество капризов — заранее придумать, чем занять ребенка на месте. Вместо бесконечных мультфильмов психолог предлагает превратить прогулки в небольшое исследование. Важно разрешить ему самостоятельно прокладывать маршрут по карте, считать сдачу или выбрать кафе для обеда и обосновать свое решение.

И здесь очень важно умение учиться и узнавать новое. В таком случае ребенок будет занят исследованием новой локации, а не недовольством. Чтобы отдых не превратился в наказание, заранее продумайте, чем его занять. Например, каждое утро договаривайтесь, чтобы он нашел семь новых примечательных предметов на отдыхе. Это может быть красивый цветок в фойе отеля, розовый платок у одной из туристок, яркий зонтик на пляже или скульптура. Вечером предложите ребенку перечислить запомненные предметы по очередности, в которой он их приметил Шамиль Ахмадуллин педагог-психолог, сооснователь «Умношколы»

В такие игры можно играть на протяжении всего дня: так ребенок будет занят и заодно сможет прокачать мышление и внимание, заверил специалист.

Четыре главные ошибки родителей

Еще одна распространенная проблема отдыха с детьми — родители пытаются превратить отпуск в марафон. Хочется успеть показать ребенку самые красивые пляжи, сводить в музей, погулять по старому городу, подняться на смотровую площадку, а вечером еще успеть на шоу. Однако маленьким туристам такой темп дается тяжело.

По мнению Ахмадуллина, чем больше впечатлений родители пытаются уместить в один день, тем выше вероятность, что отдых закончится капризами и семейной ссорой.

Главная ошибка — пытаться выжать максимум: десять точек в день, ни минуты простоя. Перегруженный впечатлениями ребенок не радуется, а перегорает. Вторая ошибка — полностью ломать режим: спит когда придется, ест что попало. Третья — ехать без единой игры и книжки в расчете «там сам развлечется». И четвертая, тихая: быть рядом телом, но в телефоне головой. Ребенку нужно не количество стран, а вы — включенный и спокойный

Шамиль Ахмадуллин педагог-психолог, сооснователь «Умношколы»

Эксперт добавил, что полностью отказываться от привычного распорядка дня тоже не стоит. По его мнению, ребенку важно сохранить хотя бы основные ориентиры — время сна и приемов пищи. Именно это помогает легче переносить смену обстановки и быстрее адаптироваться к новому месту.

Злиться на детей — нормально

Пожалуй, почти каждый родитель хотя бы раз ловил себя на мысли, что в отпуске начинает раздражаться на ребенка сильнее, чем дома. Из-за этого многие испытывают чувство вины, считая себя плохими матерями или отцами. Однако Ахмадуллин уверен, что такая реакция вполне естественна.

Абсолютно нормально, и вот почему. Дома у вас есть отдушины — работа, передышки, свои углы. В отпуске вы 24/7 вместе, в тесноте, без пауз, да еще и с завышенным ожиданием «должно быть прекрасно». Накапливается — прорывается. Это не делает вас плохим родителем. Что делать? Не геройствуйте. Делите ребенка с партнером по очереди, выкраивайте себе хоть час тишины, не гонитесь за идеальной картинкой. Отдохнувший родитель добрее любого, который «все ради детей» Шамиль Ахмадуллин педагог-психолог, сооснователь «Умношколы»

С этим согласна и Анжелика. По ее словам, в поездках важно не пытаться соответствовать картинке из соцсетей и не ждать, что все пройдет идеально. Лучший сценарий такой поездки — не тот, в котором семья успела посетить все музеи, а тот, после которого и дети, и родители возвращаются домой довольными.

Стоит ли ехать, если ребенок все равно ничего не запомнит?

После рассказов о капризах, недосыпе и постоянном стрессе у многих родителей возникает закономерный вопрос: если поездка настолько выматывает, есть ли вообще смысл брать с собой маленьких детей? Ведь ребенок не запомнит то, что увидел в раннем детстве. Ахмадуллин убежден, что это одно из самых распространенных заблуждений.

Да, отчетливых картинок у малыша почти не останется, но останется другое. Останется ощущение «со мной было хорошо, меня любят, мир — интересное и безопасное место». Это чувство впитывается до всякой памяти и держится всю жизнь, питая и доверие к миру, и любопытство. А любопытство — это и есть топливо для учебы. Так что отпуск работает не на воспоминания, а на фундамент. Желание узнавать мир и учиться растет как раз из такого тепла и безопасности, которое вы даете ребенку в простой совместной поездке. Не город он запомнит. Он запомнит, что вы были рядом Шамиль Ахмадуллин педагог-психолог, сооснователь «Умношколы»

Куда поехать и как облегчить путешествие с детьми

Если ребенок еще совсем маленький, опытные путешественники советуют не усложнять себе жизнь слишком насыщенной программой и выбирать направления с коротким перелетом или прямыми рейсами. Среди зарубежных стран для отдыха с детьми традиционно называют Турцию, ОАЭ, Кипр и Черногорию. В России хорошо подходят курорты Краснодарского края, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Карелия — выбор зависит от возраста ребенка и формата отдыха.

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По словам Анжелики, с младенцами лучше выбирать ночные рейсы — тогда есть шанс, что большую часть полета ребенок проспит. Кроме того, она советует заранее оформить отдельное место, взять с собой достаточный запас смеси и подгузников и помнить, что в аэропорту могут попросить открыть упаковку с детским питанием или даже заставить вылить его, если объем превышает допустимые нормы.

Путешественница также рекомендует заранее продумать маршрут и не планировать каждый день проводить в новом городе или с новой экскурсией. Если есть возможность, лучше провести несколько дней в одном месте, чем постоянно переезжать.