Туристку бросили в тюрьму с 300 мужчинами в Турции за разбитую дверь душа в отеле

The Sun: Британке запретили покидать Турцию из-за разбитой кабинки душа в отеле

Британской туристке запретили покидать Турцию из-за разбитой двери душа в отеле Антальи. Об этом путешественница сообщила изданию The Sun.

По данным источника, 32-летняя жительница Великобритании Джорджия Харрисон отдыхала вместе с возлюбленным Арроном Тайем в отеле Антальи Lexia. Мать 12-летней дочери должна была вылететь домой 7 мая, однако накануне выпила несколько коктейлей и случайно разбила стеклянную дверь душевой кабинки.

Наутро пара попыталась скрыться: Харрисон и Тай отправились в аэропорт, но там их арестовали. По сообщению женщины, после допроса ее бросили в тюрьму с 300 мужчинами и запретили покидать страну до тех пор, пока она не выплатит отелю компенсацию в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).

«Я в ловушке, у меня нет таких денег. Я заплатила своему адвокату, оплатила гостиницу и аренду местного жилья и уперлась в стену», — рассказала The Sun британка. С подпиской о невыезде она испробовала разные способы уехать из страны, даже попыталась добраться до Греции в лодке, но каждый раз у нее спрашивали паспорт и отказывали в отъезде.

Путешественница почти семь недель находится в Турции, пока ее родственники собирают средства, чтобы она смогла вернуться в Британию. Адвокат женщины утверждает, что ущерб отелю стоит не более тысячи фунтов стерлингов (105 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что россиянка отбывает 15-летний срок в турецкой тюрьме из-за того, что родила в местном аэропорту. Девушка попыталась скрыться, а новорожденного ребенка в туалете обнаружила уборщица.