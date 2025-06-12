Брошенного россиянкой в туалете турецкого аэропорта младенца доставили в Россию

Младенца, брошенного в туалете аэропорта Антальи, доставили в Россию

Девочку, чья мать бросила ее в туалете турецкого аэропорта, доставили в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка Елена Бурнашкина, оставившая младенца в Анталье, отбывает 15-летний срок в турецкой тюрьме. Речи о ее экстрадиции в Россию пока не идет.

18-летняя россиянка родила ребенка в туалете аэропорта 13 октября 2024 года и оставила его там. Новорожденную девочку обнаружили уборщики, она оставалась одна не более десяти минут.

Позже соотечественница заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. В отношении нее возбудили уголовное дело. Новорожденную на время поместили в больницу в Турции и оформили ей российское гражданство.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденную дочь в пакете из окна машины, отпустили из суда. Всеволожский городской суд отказал следствию в избрании меры пресечения подростку.

