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11:37, 16 октября 2024Путешествия

Раскрыт мотив бросившей ребенка в туалете аэропорта Турции россиянки

Shot: бросить ребенка в туалете аэропорта Турции предложила мать россиянки

Фото: Marta FernÃ / Globallookpress.com

Бросить новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянке предложила ее мать. Мотив поступка 18-летней Екатерины и ее матери Елены раскрыл Telegram-канал Shot.

Как пишет источник, обе женщины утверждают, что узнали о беременности Екатерины только в воздушной гавани. По их словам, из-за лишнего веса беременной никто не обращал внимания на ее живот. Разбираться с перевозкой младенца в Москву путешественницы не захотели, поэтому решили просто от него избавиться.

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По данным Telegram-канала, 18-летняя жительница Электростали забеременела на новогодних каникулах от своего молодого человека — студента из Ногинска, однако из-за лишнего веса о своем положении не подозревала. Осенью они с матерью улетели в Турцию , а на обратном пути в аэропорту Екатерина почувствовала боли в животе, побежала в туалет и родила там девочку.

Журналисты издания выяснили, что Екатерина учится в колледже, ее мать много лет работает учителем ритмики в коррекционной школе. Близкие семьи удивились случившемуся: по их мнению, родственники и матери, и отца ребенка — приличные люди, которые помогли бы его растить.

Ранее стало известно, что в отношении Екатерины возбуждено уголовное дело. Сейчас они с ребенком находятся в одной из больниц турецкого курорта, где их посетил сотрудник генконсульства. Здоровью малыша ничто не угрожает.

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      Алина Черненко
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