Раскрыты подробности о бросившей в туалете аэропорта Турции новорожденного россиянке

Бросившую в туалете аэропорта Антальи новорожденного ребенка россиянку задержали

Россиянку, бросившую в туалете аэропорта турецкой Антальи новорожденного ребенка, задержали вместе с ее матерью. Подробности о девушке раскрыли РИА Новости в генеральном российском консульстве.

Уточняется, что в отношении гражданки России 2006 года рождения было возбуждено уголовное дело. Дипломаты также рассказали, что сейчас ребенок с матерью находятся в одной из больниц турецкого курорта, где их посетил сотрудник генконсульства. Здоровью малыша ничего не угрожает. В дипведомстве принимают меры по оформлению ребенку необходимых документов и держат ситуацию на контроле.

Информация о том, что россиянка, которая улетала из Антальи в Москву, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка, появилась 14 октября. Малыша нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов.