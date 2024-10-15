Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:31, 15 октября 2024Путешествия

Раскрыты подробности о бросившей в туалете аэропорта Турции новорожденного россиянке

Бросившую в туалете аэропорта Антальи новорожденного ребенка россиянку задержали

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Россиянку, бросившую в туалете аэропорта турецкой Антальи новорожденного ребенка, задержали вместе с ее матерью. Подробности о девушке раскрыли РИА Новости в генеральном российском консульстве.

Уточняется, что в отношении гражданки России 2006 года рождения было возбуждено уголовное дело. Дипломаты также рассказали, что сейчас ребенок с матерью находятся в одной из больниц турецкого курорта, где их посетил сотрудник генконсульства. Здоровью малыша ничего не угрожает. В дипведомстве принимают меры по оформлению ребенку необходимых документов и держат ситуацию на контроле.

Информация о том, что россиянка, которая улетала из Антальи в Москву, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка, появилась 14 октября. Малыша нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше