Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Турции

Hürriyet: россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи

Россиянка, которая улетала с подругой с турецкого курорта Анталья, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

Уточняется, что малыша нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов. Он пробыл там 12 минут. В ходе расследования также выяснилось, что мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву. Ее задержали вместе с подругой, а новорожденного после оказания первой помощи отправили в больницу.

В сентябре в Улан-Удэ женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму. Она рассказала о своем поступке подруге, а та сообщила в полицию.

