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13:18, 14 октября 2024Путешествия

Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Турции

Hürriyet: россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи

Фото: Tuva Mathilde Løland / Unsplash

Россиянка, которая улетала с подругой с турецкого курорта Анталья, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

Уточняется, что малыша нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов. Он пробыл там 12 минут. В ходе расследования также выяснилось, что мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву. Ее задержали вместе с подругой, а новорожденного после оказания первой помощи отправили в больницу.

В сентябре в Улан-Удэ женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму. Она рассказала о своем поступке подруге, а та сообщила в полицию.

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      Алина Черненко
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