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12:20, 10 июня 2025Силовые структуры

Выбросившую новорожденную дочь из машины российскую школьницу отпустили из суда

В Ленобласти суд отпустил 15-летнюю мать, выбросившую новорожденную дочь из окна
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области 15-летнюю школьницу, выбросившую свою новорожденную дочь в пакете из окна, отпустили из суда. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, Всеволожский городской суд отказал следствию в избрании меры пресечения подростку. Суд назначил необходимые экспертизы. Также следствие предстоит дать оценку действиям родителей несовершеннолетней фигурантки.

5 июня стало известно, что в поселке Дубровка местные жители нашли окровавленного младенца, который был выброшен из проезжавшей по улице Школьной машины на ходу. Матерью ребенка оказалась 15-летняя школьница. Ее задержали 6 июня.

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