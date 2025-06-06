Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:59, 6 июня 2025Силовые структуры

Нашлась выбросившая новорожденного из окна машины в российском городе

СК задержал школьницу, выбросившую новорожденного из окна машины в Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России нашел и задержал девушку, выбросившую из окна машины во Всеволожском районе Ленинградской области новорожденного младенца. Об этом сообщает 78.ru.

Ей оказалась 15-летняя школьница, которая не знала о беременности пока у нее не начались роды. Ее вместе с матерью доставили на допрос. Несовершеннолетней вменяется покушение на убийство ребенка.

Школьница поинтересовалась у следователей, посадят ли ее, если она заберет младенца.

Новорожденную девочку нашел под окнами дома сотрудник ЖКХ, услышавший странные звуки. Он решил, что выбросили котят в пакете, но обнаружив внутри младенца, мужчина вызвал скорую помощь. После этого приехала полиция, администрация и медики. Ребенка госпитализировали. Его планируют отдать в новую семью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Бизнес отреагировал на снижение ставки

    В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

    Саперы достали из-под днища подозрительной машины в Москве неизвестный предмет

    Сафонов стал капитаном сборной России в товарищеском матче

    Мужчина полез на самую высокую гору США без страховки и не выжил

    Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития России

    Депутат Рады рассказал о планах Зеленского на третью мировую войну

    Нашлась выбросившая новорожденного из окна машины в российском городе

    В Одесской области взорвался автомобиль сотрудников военкомата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости