Нашлась выбросившая новорожденного из окна машины в российском городе

СК задержал школьницу, выбросившую новорожденного из окна машины в Ленобласти

В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

Начало событий в новости В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

Следственный комитет (СК) России нашел и задержал девушку, выбросившую из окна машины во Всеволожском районе Ленинградской области новорожденного младенца. Об этом сообщает 78.ru.

Ей оказалась 15-летняя школьница, которая не знала о беременности пока у нее не начались роды. Ее вместе с матерью доставили на допрос. Несовершеннолетней вменяется покушение на убийство ребенка.

Школьница поинтересовалась у следователей, посадят ли ее, если она заберет младенца.

Новорожденную девочку нашел под окнами дома сотрудник ЖКХ, услышавший странные звуки. Он решил, что выбросили котят в пакете, но обнаружив внутри младенца, мужчина вызвал скорую помощь. После этого приехала полиция, администрация и медики. Ребенка госпитализировали. Его планируют отдать в новую семью.