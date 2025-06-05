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18:37, 5 июня 2025Россия

В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

В Дубровке Ленобласти из проезжавшей по улице машины выбросили пакет с младенцем
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поселке Дубровка Ленобласти из проезжавшей по улице Школьной машины на ходу выбросили новорожденную девочку. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, младенца нашли местные жители и передали врачам. Как рассказали очевидцы, в момент обнаружения на теле ребенка еще была кровь, из чего можно сделать вывод, что он родился за несколько часов до этого.

Прибывшие на место медики госпитализировали девочку в состоянии средней тяжести. Как выяснил канал, на голове ребенка нашли гематомы. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее младенца без признаков жизни нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани. Как выяснилось, новорожденного заметили на транспортерной ленте во время сортировки отходов. Причина и характер его смерти в момент обнаружения не сообщались.

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