Мертвого младенца нашли при сортировке мусора на российском предприятии

На мусороперерабатывающем заводе в Рязани нашли мертвого младенца

Младенца без признаков жизни обнаружили на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани. О найденном теле сообщил Следственный комитет Рязанской области на своем сайте.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту проводится проверка. Возраст ребенка не уточняется. Причина и характер его смерти пока неизвестны.

В свою очередь, «МК в Рязани» выяснил, что мертвого младенца нашли на транспортерной ленте предприятия во время сортировки мусора.

Ранее новорожденного без признаков жизни нашли в канализационной трубе в Подмосковье. Как стало известно, жители многоэтажного дома пожаловались на засор в канализации. В результате прибывшие на место коммунальщики обнаружили в коммуникациях младенца весом в два килограмма.