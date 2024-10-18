Брошенной в аэропорту Антальи девочке оформили гражданство России

Брошенной в аэропорту Антальи новорожденной девочке оформили гражданство России

Девочке, рожденной и брошенной матерью в аэропорту турецкого города Анталья, оформили российское гражданство. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельстве о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — сообщили представители омбудсмена.

Уточняется, что новорожденную поместили в больницу в Турции. Кроме того, дипломаты отправили ноту властям страны о намерении привезти девочку в Россию.

Россиянка родила ребенка в туалете для инвалидов анталийского аэропорта 13 октября. Девочку нашли уборщики, она пролежала в одиночестве больше 10 минут.

Позже мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. На нее завели уголовное дело.