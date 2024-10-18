Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:27, 18 октября 2024Путешествия

Брошенной в аэропорту Антальи девочке оформили гражданство России

Брошенной в аэропорту Антальи новорожденной девочке оформили гражданство России

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Девочке, рожденной и брошенной матерью в аэропорту турецкого города Анталья, оформили российское гражданство. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельстве о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — сообщили представители омбудсмена.

Уточняется, что новорожденную поместили в больницу в Турции. Кроме того, дипломаты отправили ноту властям страны о намерении привезти девочку в Россию.

Россиянка родила ребенка в туалете для инвалидов анталийского аэропорта 13 октября. Девочку нашли уборщики, она пролежала в одиночестве больше 10 минут.

Позже мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. На нее завели уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина передали друг другу тела военных. Обмен прошел по формуле «501 на 89»

      Ольга Серябкина ответила на вопрос о втором ребенке

      Россиянин пришел в гости к старому знакомому и забил его до смерти

      Стало известно о желании партнеров Киева снизить мобилизационный возраст на Украине

      «Ростех» показал бинокль с гиростабилизацией на ORELEXPO

      Диетолог назвала необычные свойства синих ягод

      Курганские депутаты раскрыли источники женского счастья

      Мировые цены на нефть упали до минимума с начала октября

      Российские туристы оказались заблокированы в пятизвездочном отеле Турции из-за пожара

      Назван трюк для сжигания большего количества калорий во время тренировок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше