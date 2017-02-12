Лавров предсказал «интенсивный диалог» с новой администрацией Трампа

Глава российского МИД Сергей Лавров в воскресенье, 12 февраля, в интервью телеканалу НТВ выразил уверенность в том, что уже начавшийся диалог с администрацией президента США Дональда Трампа будет более интенсивным, как только госаппарат будет окончательно сформирован.

«Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами», — сказал дипломат.

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Также он отметил, что на ближайшее время запланирован разговор между ним и новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. «Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере», — добавил он, уточнив, что в числе других международных вопросов будут обсуждаться и вопросы отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее в феврале источник в МИД сообщил, что Москва готова к контактам с новым американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. В качестве возможного места встречи дипломатов рассматриваются Мюнхен и Бонн: в Бонне 16-17 февраля пройдет встреча министров иностранных дел G20. В столице Баварии Мюнхене 17-19 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности.

Сенат США утвердил кандидатуру бывшего главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост главы американского Госдепартамента 1 февраля.

