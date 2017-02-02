В МИД назвали место возможной встречи Лаврова с новым госсекретарем США

Москва готова к контактам с новым американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Об этом агентству РИА Новости заявил в четверг, 2 февраля, источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Ожидаем, что какие-то контакты будут. Когда точно, сказать пока сложно. Варианты есть разные — и Мюнхен, и Бонн», — сообщил собеседник агентства.

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В немецком городе Бонн 16-17 февраля пройдет встреча министров иностранных дел G20. В столице Баварии Мюнхене 17-19 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности.

1 февраля Сенат США утвердил кандидатуру бывшего главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост главы американского Госдепартамента. Во время церемонии приведения к присяге нового госсекретаря президент США Дональд Трамп призвал Тиллерсона «бросить свежий взгляд на внешнюю политику».

Американский лидер выразил уверенность в том, что новый госсекретарь привнесет в работу Госдепа свои уникальные навыки. Он также отметил, что Тиллерсон «пользуется уважением в мире, и сейчас начинает свое самое важное путешествие».