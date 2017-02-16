Госдеп заявил о преждевременности снятия санкций с России

Говорить о снятии санкций с России по рано, США намерены достичь единой позиции по этому вопросу с Евросоюзом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в среду, 15 февраля, представитель Госдепартамента США.

«Президент [Дональд Трамп] сказал, что пока слишком рано говорить о снятии санкций [с России], поэтому мы ищем солидарности с Европой по серии мер, о которых мы договорились», — отметил дипломат.

Представитель Госдепа также подтвердил информацию о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут полноформатные переговоры в Бонне во время совещания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц G20, передает ТАСС.

В ходе встречи, по словам дипломата, будет обсуждаться «вся глобальная повестка дня». При этом Тиллерсон намерен искать «пути прагматического и конструктивного сотрудничества в областях», в которых совпадают интересы России и США. Госсекретарь США собирается достичь взаимопонимания с Москвой по вопросу борьбы с терроризмом, в частности, с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».

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Ранее 15 февраля встречу Лаврова и Тиллерсона подтвердила представитель МИД РФ Мария Захарова. 12 февраля, Лавров выразил надежду на более тесные контакты с новой администрацией США. «Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами», — сказал дипломат.

14 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что существующая санкционная политика в отношении России остается в силе. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в тот же день сообщил, что Трамп ждет от России деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и возврата Крыма.