Белый дом сообщил о надежде Трампа на возврат Крыма

Президент США Дональд Трамп ждет от России деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и возврата Крыма. Как передает во вторник, 14 февраля, РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — цитирует информагентство выступление Спайсера на брифинге.

Он также подчеркнул, что Трамп хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решать множество проблем, таких как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

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Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Также республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва неоднократно заявляла, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года, за это время, по данным ООН, во время него погибли более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался, в том числе, на встречах Минской контактной группы, ею было принято три соглашения по деэскалации конфликта. Однако и после этого нарушения режима прекращения огня продолжаются.