Депутат объяснил заявление Белого дома по Крыму давлением на Трампа

Заявление Белого дома о том, что Дональд Трамп ждет от России возврата Крыма, объясняется давлением на президента США. Как сообщает во вторник, 14 февраля, РИА Новости, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Это значит, что давление, которое на него оказывается, дает о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но видите, не всегда это все совпадает с тем, что он делает потом», — подчеркнул депутат.

Ранее 14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заявил: «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым».

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Во время избирательной кампании на пост главы государства Трамп отмечал, что в случае своей победы готов рассмотреть вопрос признания полуострова российской территорией.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинство его участников проголосовали за это решение. Киев отказался признать итоги плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права, а вопрос Крыма окончательно закрыт.