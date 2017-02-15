В Кремле отказались обсуждать с США вопрос принадлежности Крыма

Россия не обсуждает с другими странами вопросы, связанные со своей территорией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 15 февраля.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Мы также рассчитываем на то, что все-таки контакты (с новой администрацией Белого дома — прим. «Ленты.ру») будут налажены и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Он заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что российское правительство «займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым».