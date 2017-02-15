Захарова прокомментировала заявление США по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Вашингтона по Крыму, заявила, что Москва «не возвращает свои территории». Об этом в среду, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

«Крым — это территория Российской Федерации», — сказала дипломат.

Таким образом она отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп ожидает возвращения полуострова Украине.

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Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет обсуждать с другими странами вопросы, связанные со своей территорией.

Представитель Кремля также выразил надежду, что контакты с новой администрацией Белого дома будут налажены, после чего российской стороне «представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров».

В ходе президентской избирательной кампании, осенью 2016 года, Трамп сообщил о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью РФ и об отмене антироссийских санкций.

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Украина отказывается признать результаты плебисцита. Россия,в в свою очередь, настаивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права.