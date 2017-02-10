Лавров напомнил о провалившихся авантюрах Киева в Донбассе

Власти Украины пытаются решить конфликт в Донбассе силовым путем и не намерены выполнять минские соглашения. Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров высказал в интервью «Известиям», опубликованному в пятницу, 10 февраля.

«Налицо грубейшее нарушение Украиной своих обязательств по минским соглашениям, выполнять которые она, судя по всему, не собирается. Вместо усилий по достижению устойчивого мира киевские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта», — сказал министр. При этом Лавров напомнил, что предыдущие подобные попытки в 2014-2015 годах, которые он назвал «авантюрами», закончились для Киева неудачей.

«Если киевские правители действительно хотят урегулирования конфликта, выход у них один: немедленно прекратить вооруженные провокации, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к выполнению всех положений минского"Комплекса мер", в том числе касающихся политических аспектов урегулирования», — указал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что данные мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили вину украинской стороны за недавнюю недавнюю эскалацию конфликта в Донбассе «Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве. Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — заявил он.

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7 февраля постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что Киев не получил поддержки стран-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на заседании по поводу ситуации в Донбассе. 1 февраля Лавров заявил, что у Запада нет иллюзий относительно роли президента Украины Петра Порошенко в обострении конфликта в Донбассе. В то же время он напомнил, что украинский лидер подписал минские соглашения и «обязан их выполнять».

Обострение ситуации в районе Донецка началось после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.