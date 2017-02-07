Лавров оценил стремление Трампа вникнуть в суть проблем на Украине

Стремление президента США Дональда Трампа вникнуть в суть проблем на Украине является качественным сдвигом по сравнению с позицией администрации Барака Обамы. Об этом во вторник, 7 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил ТАСС.

Он отметил, что в США понимают, что возвращение территорий Донбасса под контроль Киева не решит всех проблем. «Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путем просто восстановления полного контроля нынешнего режима в Донбассе — это утопия, это понимают все и в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель, и Вашингтон это тоже понимает», — подчеркнул Лавров.

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Говоря о качественных изменениях в американской политике, министр также указал, что позиция Трампа о приоритетности для США борьбы с международным терроризмом плодотворно сказывается на создании антитеррористического фронта.

В опубликованном 6 февраля интервью для Fox News Трамп заявил, что Вашингтон не знает, что происходит на Украине, и в реальной ситуации еще предстоит разобраться. По его словам, неизвестно, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе.

В ночь на 5 февраля состоялся телефонный разговор между президентом США и его украинским коллегой Петром Порошенко. По словам министра иностранных дел республики Павла Климкина, Трамп был прекрасно проинформирован о происходящем и задавал «очень четкие вопросы».

По итогам разговора американский лидер выразил готовность работать над восстановлением мира в Донбассе.