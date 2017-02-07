Тимошенко рассказала о понимании Трампом ситуации в Донбассе

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко сообщила, что президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит на Украине, в частности, ситуацию в Донбассе. Об этом она рассказала в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США», — сказала депутат. По ее словам, Трамп абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины.

Тимошенко также отметила, что она обратилась с просьбой к американской правящей элите выполнить предоставленные Будапештским меморандумом гарантии и дать Украине оборонительное вооружение. «Чтобы это не было просто одностороннее убийство, чтобы у нас была возможность создать современную боеспособную армию», — добавила она.

Материалы по теме Трамп не ваш! Чего ждать Украине от нового президента США

6 февраля Тимошенко рассказала о своей встрече с Трампом на согласительном совете парламента. «Украина не будет оставлена без помощи самого надежного нашего союзника — Соединенных Штатов. Но многое в руках Украины», — подчеркнула лидер «Батькивщины». Тимошенко не привела других подробностей встречи и не пояснила, в чем будет заключаться помощь со стороны президента США.

В тот же день в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Вашингтон не знает, что происходит на Украине, и в реальной ситуации еще предстоит разобраться. США, как отметил глава государства, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе.

Действующий американский президент в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене антироссийских санкций.