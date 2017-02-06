Тимошенко рассказала о данных ей Трампом обещаниях

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко рассказала об обещаниях в отношении Украины, которые ей дал президент США Дональд Трамп. Об этом она сообщила на согласительном совете парламента, передает в понедельник, 6 февраля, «Укринформ».

«Во время моей встречи с президентом Соединенных Штатов я услышала поддержку Украины, желание помочь Украине. Украина не будет оставлена без помощи самого надежного нашего союзника — Соединенных Штатов. Но многое в руках Украины», — сказала депутат.

Тимошенко не привела других подробностей встречи и не пояснила, в чем будет заключаться помощь со стороны президента США.

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О встрече Тимошенко с Трампом 5 февраля рассказал депутат от «Батькивщины» Иван Крулько, сообщал «Укринформ». По его словам, это была первая встреча американского лидера с украинским политиком.

Надежду на встречу с Трампом ранее выражал президент Украины Петр Порошенко. В частности, 18 января украинский лидер заявил, что «с большим удовольствием» встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.

Действующий американский президент в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене антироссийских санкций.