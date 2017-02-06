В Москве пообещали порадоваться встрече Трампа и Порошенко

В Москве будут рады, если встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко состоится и поспособствует урегулированию внутриукраинского конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 6 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не вправе комментировать внешнеполитические приоритеты других стран, в том числе США. Если подобные встречи каким-то образом поспособствуют урегулированию внутриукраинского конфликта, мы будем рады», — сказал Песков.

Он также отметил, что между Россией и Украиной нет конфликта. «Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликт», — подчеркнул представитель Кремля.