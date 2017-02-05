Трамп заявил о готовности работать над восстановлением мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении работать над восстановлением мира на Украине. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома по итогам телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко.

«Трамп будет сотрудничать с Украиной, с Россией и другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь восстановить мир в районе украинской границы», — говорится в заявлении. Также, как отмечается, политики обсудили возможность встречи в ближайшее время.

В целом Белый дом охарактеризовал разговор глав государств как «очень хороший», передает РИА Новости.

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Ранее пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что в ходе беседы Порошенко и Трамп затронули такие вопросы, как укрепление стратегического партнерства между странами и ситуация в Донбассе. Политики сошлись во мнении о необходимости установления режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

Телефонный разговор Трампа и Порошенко начался в субботу, 4 февраля в 17:00 по местному времени (01:00 мск воскресенья, 5 февраля). Беседа продолжалась около часа. Американский лидер в это время находился на своей вилле во Флориде, где он решил провести уик-энд.

Это уже вторая беседа по телефону глав государств. Предыдущий разговор состоялся в ноябре 2016 года. В ходе диалога президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

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28 января состоялся телефонный разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане. Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».