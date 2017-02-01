Лавров поведал о признании Западом роли Порошенко в обострении в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Запада нет иллюзий относительно роли президента Украины Петра Порошенко в обострении конфликта в Донбассе. Такое мнение глава российского дипломатического ведомства высказал в среду, 1 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам IV сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, передает ТАСС.

«Все знают, кто на Украине заводит ситуацию в тупик. Последние провокации киевского режима, которые на этих днях произошли, — лишнее тому подтверждение», — подчеркнул министр, отметив, что Порошенко «очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли». Этот факт, по его словам, признала «даже глубоко предвзятая германская пресса».

В то же время Лавров напомнил, что украинский лидер подписал минские соглашения и «обязан их выполнять».

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

31 января Москва потребовала от Киева «незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе». МИД России также констатировал, что юго-восток Украины снова «оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы».

Уже несколько дней в районе Авдеевки (город расположен примерно в 20 километрах от Донецка) ведутся ожесточенные бои между Вооруженными силами Украины и ополченцами. Боевые действия, по словам лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, идут на линии фронта протяженностью 50 километров. Столкновения стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года лидерами России, Германии, Франции и Украины. Документ, в частности, предполагает введение режима прекращения огня, проведение на Украине конституционной реформы, проведение выборов в Донбассе, а также обмен пленными.