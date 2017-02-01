Песков счел конфликт в Донбассе лишним поводом для улучшения отношений с США

Эскалация конфликта на линии соприкосновения в Донбассе может послужить поводом для незамедлительного возобновления сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Такую точку зрения в среду, 1 февраля, высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре предметно не обсуждали Украину, в беседе лишь акцентировалась необходимость урегулирования кризиса.

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«Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла», — сказал Песков.

Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. МИД России обратился к киевским властям с призывом прекратить вооруженные провокации на юго-востоке Украины.

Телефонная беседа российского и американского лидеров состоялась 30 января, она продлилась около 45 минут. В Кремле общение двух президентов назвали конструктивным и плодотворным.