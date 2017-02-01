Матвиенко посулила украинским властям военный трибунал

Представители киевских властей рано или поздно предстанут перед судом за боевые действия на юго-востоке Украины, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС в среду, 1 февраля.

«Не сомневаюсь, что рано или поздно состоится суд над людьми, которые воюют в Донбассе с собственным народом», — сказала она. Сенатор не исключила, что это будет международный военный трибунал.

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Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Запада нет иллюзий относительно роли украинского президента Петра Порошенко в обострении конфликта в Донбассе. Днем ранее в российском МИД констатировали, что юго-восток Украины снова «оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы».

Столкновения на юго-востоке Украины активизировались 29 января. Боевые действия идут на линии фронта протяженностью 50 километров. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года.