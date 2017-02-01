Российские сенаторы потребуют у Рады прекратить агрессию в Донбассе

Совет Федерации планирует обратиться к Верховной Раде с призывом остановить агрессию в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 февраля.

«Предлагаю принять обращение палаты к Верховной Раде с призывом прекратить агрессию в Донбассе и соблюдать минские соглашения», — обратился к коллегам на заседании глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Он подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась из-за провокации Киева, которая «похожа на хорошо отрежиссированный спектакль». По озвученным Косачевым данным, украинские солдаты, нарушая минские соглашения, пытаются занять нейтральные территории и переместить линию соприкосновения.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала инициативу главы международного комитета. Сенаторы подготовят письменное обращение к украинским депутатам. В какие сроки оно будет принято, не уточняется.

31 января Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Ранее в тот же день МИД России обратился к Киеву с призывом прекратить вооруженные провокации на территории региона.

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в свою очередь, попросили лидеров России, Германии и США остановить обстрел Донбасса Вооруженными силами Украины.

Ведущиеся несколько дней бои под городом Авдеевка стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Также во вторник украинская армия обстреляла расположенный возле Донецка город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».