Меркель констатировала провал Запада в налаживании отношений с Россией

Международному сообществу после окончания холодной войны не удалось наладить взаимодействие с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она сообщила на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает в субботу, 18 февраля, ТАСС.

«У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией», — сказала политик в ходе выступления.

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Меркель заверила, что будет неустанно трудиться над налаживанием связей с Москвой, несмотря на то, что ее позиция расходится по ряду вопросов с властями западных стран. Канцлер напомнила, что Россия — это «наш сосед, это внешняя граница для ЕС».

Кроме того, политик выразила мнение, что основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях и сотрудничестве нужно сохранить в силе, несмотря на сложные времена. Меркель также подчеркнула, что у Москвы и Запада есть общие интересы в деле борьбы с терроризмом, в частности с радикальными исламистами. Канцлер добавила, что в этой сфере стороны продолжат сотрудничество.

Говоря о ситуации на Украине, она заметила, что не все пункты минских соглашений выполнены. Меркель призвала установить полноценное перемирие в Донбассе.

В декабре 2016 года немецкий политик призвала к пересмотру подхода к отношениям России и НАТО. Меркель пояснила, что это необходимо, так как мир стал менее стабильным и безопасным.