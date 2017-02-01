Соперник Меркель указал Трампу на недопустимость отмены санкций против России

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ), бывший председатель Европарламента Мартин Шульц раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и предостерег его от отмены санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

«То, что делает Трамп, — это не по-американски», — сказал политик, выразив мнение, что Соединенные Штаты, как никакая другая страна в мире, являются символом демократии и свободы.

Шульц призвал Европу встать на защиту либеральных ценностей. «Если Трамп сейчас начинает разрушать эти ценности, то я скажу ему, будучи канцлером: "Это не политика Германии и Европы"», — заявил он.

Кандидат в канцлеры также отметил, что санкции против России могут быть отменены только после реализации всеми сторонами конфликта на Украине минских соглашений. «До тех пор, пока минские соглашения выполнены не в полном объеме, санкции не могут быть отменены. Мы должны четко сказать [президенту РФ Владимиру] Путину, что Россия обязана уважать и защищать международное право», — заключил Шульц.

Лидер СДПГ, министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль предложил выдвинуть на парламентских выборах кандидатом в канцлеры бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца 24 января. Сам Габриэль баллотироваться отказался.

Основным соперником Шульца на выборах будет нынешний канцлер Ангела Меркель, которая выдвигается на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.

Выборы в парламент ФРГ — бундестаг запланированы на 24 сентября 2017 года.

Шульц — 60-летний немецкий политик, депутат Европарламента с 1994 года, возглавлял ЕП с 2012-го.