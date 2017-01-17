Новым председателем Европарламента избран Антонио Таяни

Итальянец Антонио Таяни, представляющий фракцию Европейской народной партии, избран новым председателем Европейского парламента (ЕП), сообщает Reuters. Он был выбран в четвертом туре голосования, которое состоялось во вторник, 17 января, в Страсбурге, передает РИА Новости.

За 63-летнего Таяни проголосовал 351 депутат, его основной соперник, представитель парламентской фракции европейских социалистов Джанни Пителла получил 282 голоса. Еще 80 европарламентариев воздержались. Как отмечается, голосование было тайным.

Таяни выступает за активизацию и повышение эффективности деятельности Европейского союза (ЕС). «Европейская комиссия создает слишком много законов по мелким вопросам и в то же время явно недостаточно по крупным проблемам. В настоящее время перед ЕС стоят огромные вызовы: в сфере внешней политики, борьбы против терроризма, миграционного кризиса и кризиса в экономике. Следует набраться храбрости и проводить подлинно европейскую политику», — приводит его слова ТАСС.

Предыдущий глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что не собирается баллотироваться в третий раз на пост председателя ЕП 24 ноября 2016 года. Он уточнил, что собирается вернуться на немецкую политическую сцену и участвовать в предстоящих выборах в бундестаг. По словам Шульца, он возглавит избирательный список Социал-демократической партии ФРГ в земле Северный Рейн-Вестфалия. Партия определится со своим кандидатом на пост главы правительства в конце января 2017-го.

Таяни стал одним из основателей партии «Вперед, Италия», он также был официальным представителем бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Кроме того, он дважды занимал должность еврокомиссара: в 2008-2010 годах он курировал в Еврокомиссии вопросы транспорта, а в 2010-2014 годах — промышленности и предпринимательства.

Шульц — 60-летний немецкий политик, депутат Европарламента с 1994 года, возглавлял ЕП с 2012-го.