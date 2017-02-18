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В Мюнхене началась встреча глав МИД «нормандской четверки»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

В Мюнхене стартовала встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает «Интерфакс».

В переговорах участвуют главы МИД России, Германии, Франции и Украины — Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эро и Павел Климкин. Главной темой встречи, как ожидается, станет выполнение минских соглашений и обострение в Донбассе.

Переговоры проходят в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств четверки прошла в ноябре 2016 года в Минске.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины началось в конце января после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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