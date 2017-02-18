Россия отказалась снять санкции против ЕС до выполнения минских договоренностей

Российские санкции в отношении Европейского союза не будут сняты до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс» в субботу, 18 февраля.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», — сказал глава МИД.

«Относительно санкций я уже высказывался насчет того, насколько в общем-то нелогично и искусственно звучит формула: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда Евросоюз снимет санкции», — добавил он.

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Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Страны Запада возлагают на Москву ответственность за их выполнение, а также связывают с этим снятие санкций, введенных из-за украинского конфликта. В частности, о том, что на Россию продолжит возлагать ответственность за договоренности Вашингтон, заявил ранее в субботу вице-президент США Майк Пенс.

В свою очередь, Москва напоминает, что является одним из гарантов минского процесса, а за невыполнение соглашений ответственен Киев как одна из сторон противостояния.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз ряда продуктов из этих стран.