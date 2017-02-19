Сынок возглавил батальон «Сомали» вместо убитого Гиви

У батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) появился новый командир. На место убитого Михаила Толстых, известного как Гиви, пришел Егор Волчков (позывной Сынок), сообщает портал online.ua.

По его информации, Волчков родился 10 июня 1990 года. После назначения он занялся восстановлением разрушенной взрывом базы батальона под Донецком.

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Портал «Диалог.ua» уточняет, что до гибели Гиви Волчков занимал должность заместителя начальника штаба.

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Первоначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Позднее была выдвинута другая версия — в кабинет Гиви могло быть заложено взрывное устройство. В Донецке назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.