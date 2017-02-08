Источник сообщил подробности гибели комбата Гиви

Источник, близкий к властям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил «Ленте.ру», что командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате взрыва на базе подразделения в окрестностях Донецка.

По информации собеседника, в результате взрыва в штабе «Сомали» начался сильный пожар, в момент взрыва Гиви находился в своем кабинете. По предварительной информации, в кабинет Михаила Толстых был произведен выстрел из огнемета «Шмель». Сообщается, что тело погибшего уже опознано.

В свою очередь, источник «Интерфакса» в прокуратуре ДНР сообщил, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой. «Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (позывной Моторола) — звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике», — сказал представитель прокуратуры, добавив, что правоохранительные органы республики «по горячим следам» вышли на предполагаемых исполнителей убийства Гиви.

Михаил Толстых погиб утром 8 февраля. «Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — заявили в министерстве обороны ДНР.

31 января Гиви получил ранение в ногу в ходе боевых действий в районе Авдеевки. По его словам, ранение не было опасным, он почти сразу вернулся к руководству батальоном.

В апреле 2016-го на Толстых было совершено покушение. Сообщалось, что неизвестные попытались подорвать машину комбата. Об еще одном покушении на командира сообщалось в марте 2015 года.

Михаил Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Он командовал батальоном «Сомали», входящим в состав вооруженных сил ДНР. Подразделение участвовало в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.