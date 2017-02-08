Убийц Гиви пообещали наказать по законам военного времени

Правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР вышли на предполагаемых исполнителей покушения на командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Об этом «Интерфаксу» заявил представитель прокуратуры республики.

«Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — подчеркнул собеседник агентства.

За убийством 36-летнего комбата, которое власти республики признали терактом, стоят украинские спецслужбы, отметил представитель прокуратуры. По его словам, непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы.

Толстых погиб утром 8 февраля. По данным источника, близкого к властям ДНР, комбат находился в своем кабинете в офисе на базе подразделения «Сомали» в окрестностях Донецка. Там произошел взрыв, затем начался сильный пожар.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в интервью Национальной службе новостей (НСН) назвал Гиви «настоящим мужиком». «Он всегда был в самой горячей точке», — добавил Басурин.

Гиви принимал активное участие в боях под Авдеевкой, ставшей в конце января эпицентром обострившегося конфликта в Донбассе. В ходе вооруженных столкновений он получил ранение, но почти сразу вернулся к руководству батальоном.

Известно, что ополченец пережил несколько покушений. Так, его пытались убить в марте 2015 года и в апреле 2016-го.