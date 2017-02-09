Прилепин сообщил об оставшейся у Гиви дочери

У командира батальона «Сомали» ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых (позывной Гиви) осталась дочь. Об этом сообщил в четверг, 9 февраля, в Facebook писатель Захар Прилепин.

Сам Толстых ранее неоднократно говорил, что у него нет семьи. «Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего у меня нет. У меня есть машина, которую подарил мне [глава ДНР] Александр Владимирович Захарченко в мае этого года, и больше ничего у меня нет. У меня есть мой батальон», — рассказывал он, в частности, в октябре 2016 года после гибели командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной Моторола).

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Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете недалеко от Донецка. Помещение, предположительно, было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что к нему может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Арсений Павлов погиб в октябре 2016-го. В лифте его дома в Донецке сработало взрывное устройство. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство организовала Служба безопасности Украины.