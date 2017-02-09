Соратница Яроша заявила об убийстве Гиви и Моторолы украинскими спецслужбами

Лидеры ополчения Донбасса Арсений Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) были убиты украинскими диверсионно-разведывательными группами. Об этом на своей странице в «Живом Журнале» написала боец «Украинской добровольческой армии» (УДА), возглавляемой депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская.

«Мощнейшие государства мира славятся тем, что (...) их спецслужбы достают врагов своего государства, где бы они ни были. Радует, что мы начинаем не отставать. Это так, для своих. А для чужих, сами знаете, как оно бывает: бандюки бабло не поделили», — отметила Белозерская.

Она добавила, что Моторолу и Гиви убили «наши». «Я не владею подробностями, так как не причастна к планированию и реализации этих операций, но то, что с Гиви на днях случится "несчастный случай", я знала», — подчеркнула она.

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В свою очередь, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что знает тех, кто причастен к убийству Моторолы. «Я знаю и твердо убежден, и знаю даже лиц, которые этому способствовали, кто ликвидировал Моторолу. Украинцы придут за каждым. Давайте прекратим быть нацией "терпил", которая постоянно говорит, что это ФСБ, что это их внутренние разборки. Это наши их ликвидируют. Не могу говорить о Гиви, по Мотороле говорю точно», — отметил парламентарий.

Командир батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Толстых (позывной Гиви) был убит 8 февраля в своем кабинете недалеко от Донецка. Источник в ДНР рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов (Моторола) погиб в октябре 2016-го. В лифте его дома в Донецке сработало взрывное устройство. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство организовала Служба безопасности Украины.