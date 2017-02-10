Захарченко пообещал отомстить киевским властям за гибель Гиви

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы отомстят киевским властям за гибель командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом он сказал в ходе посещения позиций вооруженных сил ДНР на линии соприкосновения, видео выступления доступно на YouTube.

«Это срыв минских соглашений. Украина еще не знает, с кем она связалась. За него в любом случае отомстим. Мы терпим до тех пор, пока не победим», — заявил Захарченко.

Он добавил, что жители Донбасса никогда «не плясали ни под чью дудку», делать этого не будут и в дальнейшем.

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Днем ранее апелляционный суд Киева постановил задержать Захарченко. В постановлении судебной инстанции говорится, что глава ДНР подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Создание террористической группы или террористической организации».

9 февраля боец «Украинской добровольческой армии» (УДА), возглавляемой депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем, Елена Белозерская сообщила, что лидеры ополчения Донбасса Арсений Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) были убиты украинскими диверсионно-разведывательными группами. «Я не владею подробностями, так как не причастна к планированию и реализации этих операций, но то, что с Гиви на днях произойдет "несчастный случай", я знала», — подчеркнула она.

Командир батальона «Сомали» вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (Гиви) был убит 8 февраля в своем кабинете недалеко от Донецка. Источник в ДНР рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.