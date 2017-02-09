Киевский суд разрешил арестовать главу ДНР Захарченко

Апелляционный суд Киева постановил задержать главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как говорится в постановлении судебной инстанции, Захарченко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Создание террористической группы или террористической организации».

Жалоба в апелляционный суд была подана прокурором в связи с тем, что в декабре 2016 года решением судьи Шевченковского районного суда Киева в задержании Захарченко было отказано. 8 февраля 2017 года кассационная инстанция удовлетворила ходатайство представителя надзорного ведомства.

В августе 2016-го Подольский районный суд Киева вызвал на допрос главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого, предписав ему явиться 31 августа. Украинские власти предъявили главе ЛНР обвинения в незаконном лишении свободы или похищении людей, террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу.

Плотницкий в свою очередь отказался принимать участие в процессе. Он возмутился происходящим и отметил, что украинские власти сами запретили ему въезд в страну.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены в мае 2014 года по итогам референдума. Массовые протесты в Донбассе, начавшиеся весной 2014-го, были вызваны госпереворотом в Киеве. Украинские власти объявили о начале на юго-востоке страны так называемой АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют боевые действия против жителей не подконтрольной Украине территории Донбасса).

Захарченко и Плотницкий возглавили республики в августе 2014 года.