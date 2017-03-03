Украинские военные сбили беспилотник ОБСЕ в Донбассе

Украинские военные в Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«В районе рынка "Господарь" вблизи [Донецкой фильтровальной] станции ОБСЕ запустили беспилотник для оценки общей обстановки. В считаные минуты он был сбит украинской стороной», — цитирует агентство своего собеседника.

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3 марта сообщалось, что территория Донецкой фильтровальной станции разминирована. 26 февраля объект был оставлен боевиками украинских радикальных подразделений, которые захватили ее днем ранее. Атака на станцию была вызвана общим обострением обстановки в зоне конфликта.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе была вызвана январской попыткой украинских силовиков перейти в наступление на позиции ополчения. Бои под Авдеевкой оказались наиболее ожесточенными с августа 2015 года (в это время армия вела массированные обстрелы территории ДНР).